Galatasaray'a Nuno Tavares için İngiltere'den rakip

Premier Lig ekibi West Ham United, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Arsenal'in futbolcusu Nuno Tavares'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'a Nuno Tavares için İngiltere'den rakip
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06 Temmuz 2023 18:03
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'de forma giyen 23 yaşındaki sol bek Nuno Tavares'i gündeminde tutuyordu. Portekizli genç oyuncu için Galatasaray'a Premier Lig'den rakip çıktı.

WEST HAM OYUNCUYLA İLGİLENİYOR 

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi West Ham, Arsenal'in kadroda düşünmediği Nuno Tavares'e talip oldu. 

West Ham Teknik Direktörü Victor Moyes'un oyuncuyu beğendiği aktarılırken, İngiliz kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edildi. 

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Tavares'in, İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. 

6 GOL KAYDETTİ 

Sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Nuno Tavares, Fransız ekibinde 39 karşılaşmaya çıkarken 6 gol kaydetti. 

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