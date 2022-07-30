Galatasaray'ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Ndombele ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya katılmasını çok istediği Fransız futbolcudan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha için Milan iddiaları gündeme gelmişti.İngiliz basınına göre; Transferde birtakım temaslarda bulunan İtalyan devinin, Ndombele için yeni bir girişimde bulunmayacağı iddia edildi.Galatasaray'ın transferde istekli olduğu ve Tottenham'a kiralama teklifinde bulunabileceği belirtildi.Söz konusu haberde Fransız ekibi Marsilya'nın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığının altı çizildi.Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ndombele'nin yaz transfer sezonunda kiralık olarak gönderileceği ifade edildi.