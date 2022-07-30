Galatasaray'a Ndombele'den müjde

Nokta atışı bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Tottenham'ın Fransız yıldızı Ndombele'nin peşini bırakmıyor. İngiliz ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 25 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili Galatasaray'ı sevindiren flaş bir gelişme yaşandı.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Ndombele'den müjde
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30 Temmuz 2022 13:21
Galatasaray'ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Ndombele ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya katılmasını çok istediği Fransız futbolcudan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha için Milan iddiaları gündeme gelmişti.

MILAN TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

İngiliz basınına göre; Transferde birtakım temaslarda bulunan İtalyan devinin, Ndombele için yeni bir girişimde bulunmayacağı iddia edildi.

GALATASARAY ATAĞA KALKIYOR!

Galatasaray'ın transferde istekli olduğu ve Tottenham'a kiralama teklifinde bulunabileceği belirtildi.

MARSILYA DA DEVREDE

Söz konusu haberde Fransız ekibi Marsilya'nın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığının altı çizildi.

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ndombele'nin yaz transfer sezonunda kiralık olarak gönderileceği ifade edildi. 

 

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