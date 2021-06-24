Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mustafa Muhammed sevinci yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2021 18:18
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ön eleme maçlarında Mustafa Muhammed'in oynamama ihtimali ortadan kalktı. Mısırlı golcü, İstanbul'a döndü.

Mısır Olimpiyat Milli Takımı'na çağrılan Mustafa Muhammed, Tokyo'da olacağı için Galatasaray'ın eleme maçlarında forma giyemeyecekti. Ancak Fatih Terim'in talebi üzerine yönetim devreye girdi ve Mısır Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, Mustafa Muhammed geri çağrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki golcüsü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabından paylaşarak, Galatasaray camiasına müjdeyi verdi.

Galatasaray'ın 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maçta forma giyecek olan Mustafa Muhammed, geride kalan sezon sarı-kırmızılı takımda 17 resmi maçta 9 gol attı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.