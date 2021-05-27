Galatasaray'a Mustafa Muhammed'den kötü haber

Olimpiyat Oyunları'nda Mısır ile mücadele edecek olan Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Mustafa Muhammed'den kötü haber
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27 Mayıs 2021 11:55
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkiledi.

Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray, ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak.

Başkanlık seçimleri ve Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mustafa Muhammed'den geldi.

Mustafa Muhammed'in Olimpiyatlar'da Mısır forması giyecek olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkileyecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz oynayacak olan Galatasaray, Mustafa Muhammed'den yararlanamayacak.

Mısır Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına eğer 3 Ağustos'ta başlasaydı; Mustafa Muhammed bu maçlarda forma giyebilecekti.

 

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