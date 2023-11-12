Galatasaray'a Muslera'dan iyi haber

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırındaydı. Tecrübeli kaleci, bu mücadeleyi kart görmeden tamamladı.
Muslera, milli ara sonrasındaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Tecrübeli kaleci, dirseğindeki problem nedeniyle tıpkı Bayern Münih deplasmanında olduğu gibi Hatay karşısında da iğne tedavisiyle forma giydi.
37 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 12 lig maçında 8 gol yerken 6 maçta kalesini gole kapattı.
Muslera, milli ara sonrasındaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Tecrübeli kaleci, dirseğindeki problem nedeniyle tıpkı Bayern Münih deplasmanında olduğu gibi Hatay karşısında da iğne tedavisiyle forma giydi.
37 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 12 lig maçında 8 gol yerken 6 maçta kalesini gole kapattı.