Galatasaray'a Muslera'dan iyi haber

Galatasaray'da kart sınırındaki Fernando Muslera, Hatayspor maçında sarı kart görmedi ve ceza almaktan kurtuldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Muslera'dan iyi haber
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12 Kasım 2023 12:18
Son güncelleme 12 Kasım 2023 12:20
Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırındaydı. Tecrübeli kaleci, bu mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

Muslera, milli ara sonrasındaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Tecrübeli kaleci, dirseğindeki problem nedeniyle tıpkı Bayern Münih deplasmanında olduğu gibi Hatay karşısında da iğne tedavisiyle forma giydi.

37 yaşındaki kaleci bu sezon çıktığı 12 lig maçında 8 gol yerken 6 maçta kalesini gole kapattı.
 
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