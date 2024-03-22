Galatasaray'a müjdeli haber geldi: Serge Aurier

Galatasaray'a devre arasında Nottingham Forest'tan transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle bir türlü forma giyemeyen Serge Aurier'den sevindirici haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a müjdeli haber geldi: Serge Aurier
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22 Mart 2024 11:12
Galatasaray'a devre arasında Nottingham Forest'tan transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle bir türlü forma giyemeyen Serge Aurier'den sevindirici haber geldi.

Fildişi Sahilli sağ bekin milli arada sakatlığını tam olarak atlatacağı ve Hatayspor maçında olmasa bile Alanyaspor deplasmanında oynayacağı belirtildi.

Serge Aurier'in Galatasaray ile olan sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek.

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