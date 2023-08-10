Galatasaray'a müjde: Yıldız oyuncu yetişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden Galatasaray'da rota Süper Lig'e döndü.
Sarı-Kırmızılı ekip cumartesi akşamı Kayserispor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Ljubljana maçında oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı olduğu için riske edilmeyen Angelino, bu zorlu mücadeleye yetişecek.
Sezon başı hazırlık döneminin ilk hazırlık maçında Hull City ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Lucas Torreira, yaklaşık 1 aydır tedavi süreci yaşıyordu.
Sarı-Kırmızılı ekip cumartesi akşamı Kayserispor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Ljubljana maçında oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı olduğu için riske edilmeyen Angelino, bu zorlu mücadeleye yetişecek.
Sezon başı hazırlık döneminin ilk hazırlık maçında Hull City ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Lucas Torreira, yaklaşık 1 aydır tedavi süreci yaşıyordu.