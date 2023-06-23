Galatasaray'a Moussa Dembele transferinde sürpriz engel!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Moussa Dembele ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı kırmızılıların ilgilendiği oyuncu için sürpriz bir takımın daha devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Moussa Dembele transferinde sürpriz engel!
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23 Haziran 2023 13:35
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon da aynı başarıyı tekrarlamak ve Avrupa'da da iz bırakmak için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Bu anlamda Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı kırmızılıların transfer listesinde yer alan isimlerden birisi ise 26 yaşındaki Fransız oyuncu Moussa Dembele oldu.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

Golcü isme İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

Molineux News'de yer alan haberde Express Star muhabiri Liam Kenn'in Wolverhampton Wanderers'in, Dembele için harekete geçtiğini açıkladığı vurgulandı.

Haberin devamında Wolves'in futbolcuyla ilgilendiği fakat henüz resmi bir temasta bulunmadığı da aktarıldı.

Ayrıca futbolcu ile Everton, Galatasaray ve Inter'in başta olmak üzere pek çok kulübün ilgilendiği belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından golcü futbolcu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor. 

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