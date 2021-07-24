Galatasaray'a Morutan için dev talep

Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz dışında sağ ön bölgeye bir transfer daha yapmayı planlıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Olimpiu Morutan, Fatih Terim tarafından onay aldı.



Tecrübeli çalıştırıcının listenin en üst sırasına yazdığı 22 yaşındaki yıldız için Rumen ekibi 12 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray bu rakamı aşağı çekmeye çalışırken FCSB'nin sahibi George Becali'nin 12 milyon Euro'dan aşağı inmek istemediği belirtildi.



22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.



