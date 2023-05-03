Galatasaray'a Montipo'da rakip çıktı!

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşını da göz önüne alan Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo'yu kadrosuna katmak istiyor.Sarı kırmızılıların'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki eldiveni, Leicester City'nin transfer etmek istediği bildirildi.Ancak Leicester City'nin Premier Lig'de küme düşmesi durumunda İtalyan kalecinin transferini askıya alabileceği de gelen haberler arasında....Lorenzo Montipo kariyerinde Benevento, Novara, Carpi ve Robur Siena gibi takımlarda da boy gösterdi.1.91 boyundaki file bekçisi, bu sezon Verona formasıyla 31 maça çıktı. bu maçlarda 48 yol yerken, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.