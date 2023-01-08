Galatasaray'a Mertens'ten kötü haber

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçın devre arasında sarı-kırmızılılar adına flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.
Halil Umut Meler, Dries Mertens'e sarı kart gösterdi ve Belçikalı yıldız cezalı duruma düştü.
Dries Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.
Halil Umut Meler, Dries Mertens'e sarı kart gösterdi ve Belçikalı yıldız cezalı duruma düştü.
Dries Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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