Galatasaray'a menajerlerden Hırvat on numara önerisi

On numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'da menajerler aracılığıyla bu bölgeye yeni bir isim önerildi.
Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka forması giyen Niko Jankovic için sarı-kırmızılı kulüp ile temas kurulduğu öğrenildi.
GALATASARAY SICAK BAKMADI
22 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtildi. Ancak Galatasaray, bu öneriye sıcak bakmadı.
Jankovic, sezonun geri kalan kısmında çıktığı 32 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka forması giyen Niko Jankovic için sarı-kırmızılı kulüp ile temas kurulduğu öğrenildi.
GALATASARAY SICAK BAKMADI
22 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtildi. Ancak Galatasaray, bu öneriye sıcak bakmadı.
Jankovic, sezonun geri kalan kısmında çıktığı 32 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
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