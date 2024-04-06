Galatasaray'a menajerlerden Hırvat on numara önerisi

On numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'da menajerler aracılığıyla bu bölgeye yeni bir isim önerildi: Niko Jankovic.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a menajerlerden Hırvat on numara önerisi
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06 Nisan 2024 12:23
On numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'da menajerler aracılığıyla bu bölgeye yeni bir isim önerildi.

Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka forması giyen Niko Jankovic için sarı-kırmızılı kulüp ile temas kurulduğu öğrenildi.

GALATASARAY SICAK BAKMADI

22 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtildi. Ancak Galatasaray, bu öneriye sıcak bakmadı.

Jankovic, sezonun geri kalan kısmında çıktığı 32 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

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