Galatasaray'a Melo tarzı orta saha: Gustavo Scarpa

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10 NUMARA BÖLGESİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray yönetimi Okan Buruk'u resmen açıkladıktan sonra tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda. Sarı kırmızılılar ilk olarak, geçtiğimiz sezon başını çok ağrıtan orta alan problemlerini çözmek için düğmeye bastı.6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına yıldız isimler arayan Galatasaray'ın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyordu. Bugün Brezilya basını da Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuya teklif hazırlığında olduğunu duyurdu.Ülkenin ciddi haber portallarından biri olan Sport Buzz'da yer alan habere göre Galatasaray kısa süre içinde hem Palmeiras'la hem de Gustavo Scarpa ile temasa geçerek resmi girişimlere başlayacak.Asıl bölgesi kanat olan 28 yaşındaki futbolcunun takımın önemli isimlerinden Raphael Veiga'nın sakatlığının ardından orta alana geçtiğini belirten haber sitesi, "Scarpa 10 numara pozisyonunda harika işler yaptı ve bu performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti" ifadesine yer verdi.