Galatasaray'a Meksikalı kanat: Mauricio Lozano!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalkantılı süreç devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip henüz başkan ve teknik direktör konusuna netlik kazanabilmiş değil.



Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetim de merakla bekleniyor. Sonrasında ise yeniden güç kazanmak isteyen Galatasaray'da kadroda ciddi bir değişime gidilmesi bekleniyor.



Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncuların yerine ise başarı yakalayacak bir kadro arayışına girilecek. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdürecek sarı kırmızılılarda takımın maliyetini de aşmadan transferlerin yapılması için harekete geçilecek. Henüz birçok konuda belirsizlik devam etse de Galatasaray'da şimdiden birçok oyuncu transfer listesine alındı.



MAURICIO LOZANO HAMLESİ



Galatasaray'da listede yer alan isimlerden birisi de Mauricio Lozano. Meksikalı futbolcu hem maliyeti hem de potansiyeliyle takımın aradığı isimlerden biri olabilir. Asıl mevkisi sağ kanat olsa da her iki kanatta da forma giyebilen oyuncu, transfer olması halinde Galatasaray'ın hücum yollarındaki üretkenliğine katkı sağlayacak.



25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar ülkesinin takımlarından Unam Pumas ve Pumas Tabasco takımlarında forma giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon başında sona eren futbolcu, o tarihten beri ise herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Lozano da Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakıyor. Sol ayaklı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin euro.





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