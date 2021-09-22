Galatasaray'a Mbaye Diagne için düşük teklif

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi transferin açık olduğu ülkelere göndermek istedi ama sonuç alamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Mbaye Diagne için düşük teklif
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22 Eylül 2021 13:15
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hala transferin devam ettiği liglerden birisine Mbaye Diagne'nin satılması için menajerlere yetki verdi.

Sarı-kırmızılar, iyi bir teklif beklerken, umduğunu bulamadı. Süper Lig'in son gol kralı Boupendza'ya bile Katarlıların 4.5 milyon euro önerdiği ortamda Diagne için herhangi bir teklif gelmedi.

Burak Elmas'ın görüştüğü menajerlerden birisi de Senegalli oyuncuya 2.5 milyon euro'luk bir teklif getirebileceğini söyledi ama bu da kabul edilmedi.


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