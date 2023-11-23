Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!
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23 Kasım 2023 13:11
Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Uzun bir aradan sonra takımla çalışan 30 yaşındaki golcü, antrenman sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta, 15 gol atan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek. 

 
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