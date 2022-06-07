Galatasaray'a Matic'ten kötü haber!

Transfer dönemi henüz resmi olarak açılmadı fakat kulüpler çalışmalara çoktan başladı.



Süper Lig takımları özellikle bonservisi elinde olan isimler için araştırmalar yaparken, İngiliz devi Manchester United'la sözleşmesi sona eren Nemanja Matic için de Galatasaray'ın ilgisi vardı.



33 yaşındaki oyuncudan, Sarı-Kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sırp oyuncu, eski hocası Jose Mourinho'nun takımı olan Roma ile her konuda anlaşmaya vardı.



1+1 yıllık imzaların en kısa sürede atılması ve tecrübeli ön liberonun, Çizme ekibinin formasını giymesi bekleniyor.





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