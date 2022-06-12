Galatasaray'a Marcelo Gallardo iddiası!

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesinde gerçekleştirildi. Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu saf dışı bırakarak sarı kırmızılıların 39. başkanı oldu.Galatasaray'da teknik direktör için geri sayıma geçilirken, Dursun Özbek'in hoca adayları arasında Marcelo Gallardo bulunuyor.Arjantinli 46 yaşındaki teknik direktör, şu an River Plate'i çalıştırıyor. Gallardo'nun takımıyla 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.2014 yılından bu yana River Plate'i çalıştıran Gallardo, 387 maçta görev yaptı ve 1.89 puan ortalaması tutturdu.Marcelo Gallardo, Güney Amerika'nın en prestijli futbol organizasyonu olan Copa Libertadores'i, River Plate ile iki farklı dönemde kazanmayı başardı.