Galatasaray'a Marcao ve Nelsson müjdesi

Galatasaray'da Adana Demir maçı öncesinde savunmadaki sıkıntı ortadan kalktı.



Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında forma giymeyen Marcao, dün bu hafta ilk kez dün takımla birlikte çalıştı.



TORRENT OYNATACAK



Ağrıları nedeniyle 2 gün takımdan ayrı çalışan ve daha sonra kontrollü antrenmanlara tabii tutulan Victor Nelsson da taktik çalışmada yer aldı. Sezonun son 2 maçında 6 puan hedefleyen teknik direktör Domenec Torrent'in, Adana Demirspor maçında takıma yeni dönmüş olsalar da stoperde Marcao-Nelsson ikilisine görev vereceği öğrenildi.





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