Galatasaray'a Marcao ve Nelsson müjdesi

Galatasaray'ın sakatlıktan çıkan iki stoperi Marcao ve Nelsson Adana Demirspor maçında oynayabilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Marcao ve Nelsson müjdesi
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15 Mayıs 2022 11:43
Galatasaray'da Adana Demir maçı öncesinde savunmadaki sıkıntı ortadan kalktı.

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında forma giymeyen Marcao, dün bu hafta ilk kez dün takımla birlikte çalıştı.

TORRENT OYNATACAK

Ağrıları nedeniyle 2 gün takımdan ayrı çalışan ve daha sonra kontrollü antrenmanlara tabii tutulan Victor Nelsson da taktik çalışmada yer aldı. Sezonun son 2 maçında 6 puan hedefleyen teknik direktör Domenec Torrent'in, Adana Demirspor maçında takıma yeni dönmüş olsalar da stoperde Marcao-Nelsson ikilisine görev vereceği öğrenildi.

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