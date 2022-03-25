Galatasaray'a Luyindama'dan iyi haber

Devre arasında Galatasaray'dan Al Taawoon'a kiralanan Luyindama, yeni takımındaki performansıyla vazgeçilmez oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Luyindama'dan iyi haber
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25 Mart 2022 10:32
Suudi Arabistan'ın Al Taawoon kulübüne kiralanan Luyindama, yeni takımının vazgeçilmez savunma oyuncusu oldu.

Son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun grafiğini aynı şekilde sürdürmesi halinde, Arap kulübünün 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtiliyor.

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