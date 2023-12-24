Galatasaray'a Lucas Torreira ve Boey'den kötü haber

Galatasaray'a orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Sacha Boey'den kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Lucas Torreira ve Boey'den kötü haber
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24 Aralık 2023 20:30
Son güncelleme 24 Aralık 2023 20:36
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Lucas Torreira, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Edin Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında 63. dakikada sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü ve Konyaspor maçında oynama şansını kaybetti.

Öte yandan Joshua King ile gerilim yaşayan Sacha Boey, 74. dakikada gördüğü kartın ardından cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.

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