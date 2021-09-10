Galatasaray'a Lazio maçı müjdesi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını Lazio ile İstanbul'da oynayacak Galatasaray'a müjdeli bir haber var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Lazio maçı müjdesi
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10 Eylül 2021 12:09
Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Türk Telekom Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Lazio maçını kendi sahasında oynayacağını duyuran Köksal Ünlü "Stat daha önce UEFA kriterlerini geçti. Ancak risk almadık. Lazio maçına kadar bu yüzden oynamak istemedik. Lazio maçını %99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da iyi." dedi.

Stat isim sponsorluğu hakkında da konuşan sarı-kırmızılı yönetici "Stat isim sponsorluğuyla ilgili görüşmeler sürüyor. İstenen seviyelerde bir rakama gelmediği sürece anlaşma yapmayacağız. Ancak iki firmayla görüşmeler sürüyor, sona yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


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