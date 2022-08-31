Fransız Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen ve transferde Galatasaray ile de anılan Layvin Kurzawa'nın yeni rotası belli oldu. Fransız basını, tecrübeli sol bekin Fulham ile anlaştığını duyurdu.



KURZAWA, FULHAM'A KİRALANDI



Haberlere göre; 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Galatasaray'ın da gündemine gelen futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Londra ekibine kiralanacak.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Bu transferde menajer Marco Silva'nın emeğinin büyük olduğu da belirtildi. Kulüpler arasında sözleşmeyle ilgili sorun yaratmayacak bazı detaylar çözüme kavuştuktan sonra resmi açıklama yapılacak.





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