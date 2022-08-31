Galatasaray'a Kurzawa'dan kötü haber!

Paris Saint Germain'de forma giyen Layvin Kurzawa, transferde Galatasaray ile anılmıştı. Sol bek oyuncusu, İngiltere Premier Lig yolcusu...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Kurzawa'dan kötü haber!
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31 Ağustos 2022 13:48
Fransız Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen ve transferde Galatasaray ile de anılan Layvin Kurzawa'nın yeni rotası belli oldu. Fransız basını, tecrübeli sol bekin Fulham ile anlaştığını duyurdu.

KURZAWA, FULHAM'A KİRALANDI

Haberlere göre; 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Galatasaray'ın da gündemine gelen futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Londra ekibine kiralanacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu transferde menajer Marco Silva'nın emeğinin büyük olduğu da belirtildi. Kulüpler arasında sözleşmeyle ilgili sorun yaratmayacak bazı detaylar çözüme kavuştuktan sonra resmi açıklama yapılacak.

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