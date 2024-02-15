Galatasaray'a kötü haber: Kırmızı kart

Galatasaray'da Victor Nelsson, Sparta Prag karşılaşmasının 62. dakikasında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a kötü haber: Kırmızı kart
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15 Şubat 2024 22:10
Son güncelleme 15 Şubat 2024 22:13
Galatasaray'da Victor Nelsson, Sparta Prag maçında kırmızı kart gördü.

Nelsson, karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında Birmancevic'e faul yaptı.

Hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve Danimarkalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray'ın kırmızı kart görmesinden iki dakika sonra Sparta Prag skoru 2-2'ye getirdi.



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