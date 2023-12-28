Galatasaray'a kötü haber! Derbide oynayamayacak!

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosundan çıkartıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a kötü haber! Derbide oynayamayacak!
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28 Aralık 2023 14:20
Galatasaray'a Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi kötü haber geldi.

A Spor'un haberine göre; şikayetleri devam eden Hakim Ziyech, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynanacak maçın geniş kadrosundan çıkarıldı.

Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımını yalnız bırakan bir diğer isim olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

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