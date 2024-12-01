Galatasaray'a kötü haber: Abdülkerim

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında bileğinden sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a kötü haber: Abdülkerim
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01 Aralık 2024 19:43
Son güncelleme 01 Aralık 2024 19:46
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.

Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi.

Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti.

Abdülkerim yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

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