Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes ile İtalya'dan Lazio da ilgileniyor. İtalyan ekibi, deneyimli orta saha ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Galatasaray'a kötü haber!
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15 Temmuz 2023 14:06
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes için yeni bir haber geldi.

Sky Italia'da yer alan habere göre, Lazio'nun da Paredes ile ilgilendiği belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Suudi Arabistan'a transfer olan Sergej Milinkovic Savic yerine düşündüğü isimlerden birinin Paredes olduğu kaydedildi.

LAZIO TEMASA GEÇTİ

Lazio'nun PSG'den önce Paredes ile temasa geçti. Arjantinli yıldızın transfer için yaklaşımını merak eden İtalyan ekibi, 29 yaşındaki futbolcudan gelecek cevaba göre PSG ile görüşmelere başlayacak.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi. 

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