Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'a Hull City ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'dan kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a kötü haber!
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06 Temmuz 2023 21:04
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 21:42
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kötü haber geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Lucas Torreira, Hull City ile oynanan maçta sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Habere göre, sakatlanan Lucas Torreira'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Uruguaylı yıldızın Şampiyonlar Ligi elemelerinin ilk maçını kaçırabileceği belirtildi.

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