Galatasaray'a Kosovalı kanat: Anlaşma sağlandı

Galatasaray, transferin son günlerinde adeta gaza bastı. Mauro Icardi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, Norwich City Milot Rashica'yı da bedelsiz olarak kiralamak için anlaşma sağladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Kosovalı kanat: Anlaşma sağlandı
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07 Eylül 2022 17:42
Galatasaray, transferde artık son saatlere girilirken çalışmalarına devam ediyor. PSG'den Mauro Icardi ile hücum hattını güçlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılardan bir de kanat bölgesi için hamle geldi.

Galatasaray, Norwich City forması giyen Milot Rashica için İngiliz ekibinin kapısını resmi teklifle çaldı ve Kosovalı futbolcunun bedelsiz kiralanması için anlaşmaya vardı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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