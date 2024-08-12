Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi Jelert müjdesi!

Galatasaray'ın Kopenhag'dan büyük beklentilerle kadrosuna kattığı fakat sakatlık nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Elias Jelert'ten Konyaspor maçı öncesi iyi haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi Jelert müjdesi!
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12 Ağustos 2024 09:09
Bu sezon başında Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.

Kendisine özel program uygulanan Danimarkalı sağ bekin hırslı ve istekli görüntüsünün teknik ekibi son derece memnun ettiği öğrenildi.

21 yaşındaki oyuncunun bir aksilik olmaması halinde Konya maçında kadroya girmesi, Young Boys öncesi yüzde 100 hazır hale gelmesi planlanıyor. 

 
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