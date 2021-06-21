Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha!

Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşmaya vardığını iddia edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha!
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21 Haziran 2021 10:21
Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların bu transfer için Arjantin ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haber göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.


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