Galatasaray'da tam da ilk 11'deki yerini garantilediği dönemde sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Kazımcan Karataş'tan sevindiren haber geldi.Takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki sol bekin, ligde Antalyaspor ile oynanacak maçta kadroya gireceği öğrenildi.Okan Buruk'un son ana kadar ilk 11 konusunda Kazımcan'ı zorlaması bekleniyor. Aanholt'un formsuzluğu nedeniyle son haftalarda bu bölgeye asıl pozisyonu sağ bek olan Dubois çekilmişti.