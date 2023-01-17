Galatasaray'a Kazımcan'dan iyi haber

Galatasaray'da sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Kazımcan Karataş'ta sevindiren gelişme var...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Kazımcan'dan iyi haber
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17 Ocak 2023 09:32
Kazimcan Karatas
Kazimcan Karatas
Galatasaray
Galatasaray'da tam da ilk 11'deki yerini garantilediği dönemde sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Kazımcan Karataş'tan sevindiren haber geldi.

Takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki sol bekin, ligde Antalyaspor ile oynanacak maçta kadroya gireceği öğrenildi.

BURUK, SON ANA KADAR ZORLAYACAK

Okan Buruk'un son ana kadar ilk 11 konusunda Kazımcan'ı zorlaması bekleniyor. Aanholt'un formsuzluğu nedeniyle son haftalarda bu bölgeye asıl pozisyonu sağ bek olan Dubois çekilmişti. 

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