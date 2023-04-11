Galatasaray'a Kayseri maçı öncesi güzel haber!

Galatasaray'ın geçtiğimiz çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu netleşti.



Victor Nelsson ile birlikte savunmanın en önemli iki oyuncusundan biri olan Abdülkerim, cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek.



Abdülkerim'in dönüşüyle birlikte Kayseri maçında defans göbeğinin Nelsson ile Abdülkerim'den oluşması bekleniyor.





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