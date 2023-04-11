Galatasaray'a Kayseri maçı öncesi güzel haber!

Cuma günü Kayserispor ile oynayacak Galatasaray'a savunmadan güzel haber geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'a Kayseri maçı öncesi güzel haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 10:36
Galatasaray'ın geçtiğimiz çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu netleşti.

Victor Nelsson ile birlikte savunmanın en önemli iki oyuncusundan biri olan Abdülkerim, cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Abdülkerim'in dönüşüyle birlikte Kayseri maçında defans göbeğinin Nelsson ile Abdülkerim'den oluşması bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery