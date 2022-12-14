Galatasaray'a iyi haber!

Kulüp Doktoru Yener İnce'nin tedavisinin iyi gittiğini açıkladığı Sergio Oliveira beklenenden önce dönecek. Tedavisi devam eden başarılı futbolcunun, İstanbulspor karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.Günde 8 saat tedavi programını harfiyen uygulayan Oliveira'nın çalışmaları sarıkırmızılı taraftarlar tarafımdan büyük takdir topladı.Orta alandaki futboluyla takımın vazgeçilmezi haline gelen Portekizli oyuncu, bu sezon maç başına en fazla şut pası veren isim oldu.2.14 şut pası ortalamasıyla zirveye oturan Oliveira'yı, Yunus Akgün (2) takip ediyor. 3. sırada ise Ümraniyespor'dan Geraldo (1.8) yer alıyor.Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sakatlığıyla ilgili daha önce yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.