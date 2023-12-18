Galatasaray'a İtalya'dan iyi haber!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sol bek adayları arasında yer alan Leonardo Spinazzola için yeni bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcunun Roma'dan ayrılmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a İtalya'dan iyi haber!
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18 Aralık 2023 10:29
Galatasaray, devre arasındaki transfer döneminde sol bek ve orta saha takviyesi yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların listesindeki birçok oyuncu yer alırken, sol bek için adaylardan biri de Roma forması giyen Leonardo Spinazzola.

Roma forması giyen Spinazzola için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcunun devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Tecrübeli futbolcunun kontratının sezon sonunda bitecek olması da Galatasaray'ın elini güçlendiren detaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Spinazzola, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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