Galatasaray'a İtalya'dan güzel haber!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fiorentina forması giyen Luka Jovic için İtalya'dan olumlu haberler geliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a İtalya'dan güzel haber!
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07 Temmuz 2023 10:06
Fiorentina, Galatasaray'ın teklif yaptığı Sırp golcüyü satış listesine koydu.

İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray'ın yetki verdiği menajer Fali Ramadani ise Jovic transferinde görüşmelerini sürdürüyor.

KISA SÜRE İÇİNDE DÖNECEKLER

Aslan'ın 8 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki golcüden gelir elde etmek isteyen Fiorentina kısa süre içinde yanıt verecek.

Sarı kırmızılılar, Mor Menekşeler'in cevabına göre transfere nokta koyacak. 

 
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