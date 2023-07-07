Galatasaray'a İtalya'dan güzel haber!

Fiorentina, Galatasaray'ın teklif yaptığı Sırp golcüyü satış listesine koydu.
İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray'ın yetki verdiği menajer Fali Ramadani ise Jovic transferinde görüşmelerini sürdürüyor.
KISA SÜRE İÇİNDE DÖNECEKLER
Aslan'ın 8 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki golcüden gelir elde etmek isteyen Fiorentina kısa süre içinde yanıt verecek.
Sarı kırmızılılar, Mor Menekşeler'in cevabına göre transfere nokta koyacak.
İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray'ın yetki verdiği menajer Fali Ramadani ise Jovic transferinde görüşmelerini sürdürüyor.
KISA SÜRE İÇİNDE DÖNECEKLER
Aslan'ın 8 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki golcüden gelir elde etmek isteyen Fiorentina kısa süre içinde yanıt verecek.
Sarı kırmızılılar, Mor Menekşeler'in cevabına göre transfere nokta koyacak.