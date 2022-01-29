Galatasaray'a İtalya'dan Dennis Man cevabı!

Fatih Terim döneminden bu yana Galatasaray'ın hedeflerinden birisi de Dennis Man'di. İtalyan basını, Rumen futbolcu konusunda kötü haberi verdi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'a İtalya'dan Dennis Man cevabı!
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29 Ocak 2022 13:05
Galatasaray, kaleci ve orta saha transferine öncelik verse de Fatih Terim döneminden bu yana Dennis Man'e olan ilgi de sürüyordu.

İtalyan basını, Parma'dan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan Rumen futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Buna göre geçtiğimiz sezon 13 milyon Euro'luk yatırım yapılan Dennis Man, Parma'da kalabilir.

İtalyan kulübünün Dennis Man'den zarar etmek istemediği ve bu nedenle 'zorunlu satın alma' maddesi bulunmadığı için, Sampdoria ve Galatasaray'ın tekliflerini reddettiği yazıldı.

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