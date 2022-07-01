Galatasaray'a İspanya'dan rakip!

Galatasaray'ın gündemine gelen Joao Pedro için İspanya'dan bir rakip çıktı.



La Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; teknik direktörlüğe Gennaro Gattuso'yu getiren Valencia'nın da tecrübeli futbolcu için transfer yarışına girdiği aktarıldı.



Cagliari'nin Serie B'ye düşmesi nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun satış listesine konduğu vurgulanırken, İtalyan ekibinin bu transferden 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.



Cagliari'in oyuncusunu olan taliplerden memnun olduğu ve en yüksek teklifi beklediği ancak transfer için son kararı oyuncunun vereceği kaydedildi.



Öte yandan Joao Pedro'ya Torino ve Monza'nın da ilgisinin olduğu ifade edildi.



10 numara pozisyonunda forma giyen Joao Pedro, geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.









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