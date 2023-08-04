Galatasaray'a İngiltere'den müjdeli haber: Fred

Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki en güçlü aday Fred. Brezilyalı orta saha için kulübü Manchester United'la kıran kırana bir pazarlık söz konusu. Görüşmeler devam ederken İngiltere'den sevindirici haberler geldi.
YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Manchester United, Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'dan talep ettiği rakamı aşağı çekebileceği mesajını iletti. Bunun üzerine Galatasaray, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturma kararı aldı.
15 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜLER
Premier Lig ekiplerinden Fulham ve bazı Arabistan takımlarının talip olduğu Fred için daha önce 20 milyon euro isteyen Manchester United, isteğini 15 milyon euro'ya düşürdü.
12 GOLE KATKI
Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi. Oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Manchester United, Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'dan talep ettiği rakamı aşağı çekebileceği mesajını iletti. Bunun üzerine Galatasaray, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturma kararı aldı.
15 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜLER
Premier Lig ekiplerinden Fulham ve bazı Arabistan takımlarının talip olduğu Fred için daha önce 20 milyon euro isteyen Manchester United, isteğini 15 milyon euro'ya düşürdü.
12 GOLE KATKI
Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi. Oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.