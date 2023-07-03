Galatasaray'a İngiltere'den 1.89'luk kule!

Transferde şu ana kadar sessiz kalan son şampiyon, İngiltere çıkarması yapmıştı. Başkanvekili Erden Timur, Ada'da sürpriz bir stoperi gözüne kestirdi. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde başarılı oyuncu için resmen harekete geçeceği kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a İngiltere'den 1.89'luk kule!
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03 Temmuz 2023 08:18
Transfer dönemi resmen açıldı, 4 büyükler arasında sessiz kalan tek takım son şampiyon Galatasaray oldu... Sarı-Kırmızılılar sadece Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

İNGİLTERE ÇIKARMASINDA GÜNDEME GELDİ

Transfer döneminin yeni açılmış olması ve sonlara doğru hareketliliğin artmasının beklenmesiyle Sarı-Kırmızılılar olası ayrılıklara karşı da hazırlıklarını yapıyor. Son gündeme gelen isim İngiltere'den oldu. Transfer çalışmaları için Ada'da bulunan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un önemli hedeflerinden birinin Jan Paul van Hecke olduğu iddia edildi.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

İngiliz ekibi Brighton forması giyen Hollandalı stoperin transferi konusunda kulüp içinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktığı kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da 23 yaşındaki futbolcu için onay verdiği belirtilirken Timur'un en kısa zamanda Mavi-Beyazlılar'la pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

1.89 BOYUNDA, HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Kulübüyle sözleşmesi sona eren ancak Brighton'ın artı bir senelik opsiyonu devreye sokmasına kesin gözüyle baktığı Hecke 1.89'luk uzun boyuyla dikkat çekiyor. Geçen sezon İngiliz temsilcisiyle 13 maça çıkan başarılı oyuncu hava toplarındaki üstün görüntüsüyle beğeni kazandı. Hollandalı oyuncu 2020'de NAC Breda'dan 2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. 

 
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