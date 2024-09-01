Galatasaray'a imza için İstanbul'a geldiler

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ismail Jakobs'un avukatı ve menajeri, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için saat 14.50'te İstanbul'a geldi. Oyuncu daha geç gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a imza için İstanbul'a geldiler
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01 Eylül 2024 12:01
Son güncelleme 01 Eylül 2024 15:01
Galatasaray, Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasının ardından sol beke Ismail Jakobs takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

AVUKATI VE MENAJERİ GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağladı. Jakobs'un avukatı ve menajeri, bugün (pazar) saat 14.50'de Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki futbolcu ise daha geç İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

MONACO PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.

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