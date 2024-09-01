Galatasaray'a imza için geliyorlar!

Galatasaray, Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasının ardından sol beke Ismail Jakobs takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
AVUKATI VE MENAJERİ GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağladı. Jakobs'un avukatı ve menajeri, bugün (pazar) saat 14.50'de Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. 25 yaşındaki futbolcu ise daha geç İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.
MONACO PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.
AVUKATI VE MENAJERİ GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağladı. Jakobs'un avukatı ve menajeri, bugün (pazar) saat 14.50'de Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. 25 yaşındaki futbolcu ise daha geç İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.
MONACO PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.