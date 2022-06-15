Galatasaray'a iki yıldız forvet birden!

11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek ve yönetimi hiç zaman kaybetmeden transferde gaza bastı. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılıların golcü transferi için iki yıldızla görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu isimlerden ilki Fransa Ligi'nde küme düşen Bordeaux'ta forma giyen M'Baye Niang. 27 yaşındaki Senegalli yıldızın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak tecrübeli futbolcu Bordeaux'da kalmak istemiyor.
Sarı-kırmızılıların bir başka hedefi ise İtalyan temsilcisi Cagliari'nin formasını giyen Senegalli Keita Balde.
27 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. Geride kalan sezonda 26 karşılaşmada forma giyen Keita Balde 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Balde, Lazio, Monaco, Sampdoria ve İnter gibi kulüplerin de formasını giydi. Balde aynı zamanda her iki kanatta da görev alıyor.
Sarı-kırmızılıların golcü transferi için iki yıldızla görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu isimlerden ilki Fransa Ligi'nde küme düşen Bordeaux'ta forma giyen M'Baye Niang. 27 yaşındaki Senegalli yıldızın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak tecrübeli futbolcu Bordeaux'da kalmak istemiyor.
Sarı-kırmızılıların bir başka hedefi ise İtalyan temsilcisi Cagliari'nin formasını giyen Senegalli Keita Balde.
27 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. Geride kalan sezonda 26 karşılaşmada forma giyen Keita Balde 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Balde, Lazio, Monaco, Sampdoria ve İnter gibi kulüplerin de formasını giydi. Balde aynı zamanda her iki kanatta da görev alıyor.