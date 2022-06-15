Galatasaray'a iki yıldız forvet birden!

11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek ve yönetimi hiç zaman kaybetmeden transferde gaza bastı. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Sarı-kırmızılıların golcü transferi için iki yıldızla görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu isimlerden ilki Fransa Ligi'nde küme düşen Bordeaux'ta forma giyen M'Baye Niang. 27 yaşındaki Senegalli yıldızın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak tecrübeli futbolcu Bordeaux'da kalmak istemiyor.Sarı-kırmızılıların bir başka hedefi ise İtalyan temsilcisi Cagliari'nin formasını giyen Senegalli Keita Balde.27 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erdi. Geride kalan sezonda 26 karşılaşmada forma giyen Keita Balde 3 gol atarken 2 de asiste imza attı. Balde, Lazio, Monaco, Sampdoria ve İnter gibi kulüplerin de formasını giydi. Balde aynı zamanda her iki kanatta da görev alıyor.