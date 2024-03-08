Galatasaray'a iç sahada ne derbi fark ediyor ne başka bir şey

Galatasaray sahasında oynadığı son 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a iç sahada ne derbi fark ediyor ne başka bir şey
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08 Mart 2024 11:58
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde girdiği geçen sezon, ligin ikinci haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. 13 Ağustos'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip büyük bir sürprize imza atarak 1-0 kazanmıştı.

31 MAÇTA 29 GALİBİYET

Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra sahasında oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cim Bom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. Aslan ayrıca, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı.

DERBİLERDE DE FARK ETMEDİ

Ligde Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.

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