Galatasaray'a iç sahada ne derbi fark ediyor ne başka bir şey

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde girdiği geçen sezon, ligin ikinci haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. 13 Ağustos'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip büyük bir sürprize imza atarak 1-0 kazanmıştı.
31 MAÇTA 29 GALİBİYET
Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra sahasında oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cim Bom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. Aslan ayrıca, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı.
DERBİLERDE DE FARK ETMEDİ
Ligde Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.
31 MAÇTA 29 GALİBİYET
Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra sahasında oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cim Bom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. Aslan ayrıca, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı.
DERBİLERDE DE FARK ETMEDİ
Ligde Sarı-Kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.
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