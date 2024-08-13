Galatasaray'a Hırvat maestro!

Orta alana bir hamle daha planlayan Galatasaray'ın Serie A ekibi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın 26 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği ifade ediliyor. İşte o isim ve detaylar.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Hırvat maestro!
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13 Ağustos 2024 08:53
Eksikleri gidermek adına Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Aslan'ın, İtalyan temsilcisi Torino'da forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

KİRALAMAK İSTİYOR

Cimbom'un henüz İtalyan ekibiyle bir temas kurmadığı ancak oyuncuyu kiralamak istediği de gelen haberler arasında.

Sarı-Kırmızılı takımın önümüzdeki günlerde Çizme ekibiyle temasa geçip Vlasic için teklifini iletmesi bekleniyor.

TORINO PERFORMANSI

Yüksek top tekniği ve ceza sahası dışından etkili şutlarıyla ön plana çıkan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 35 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Hırvatistan formasıyla da 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 8 gol kaydetti. Güncel verile göre 10 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek.



 
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