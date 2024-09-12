Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi...
Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.
Haluk Yürekli'nin aktardığı haberde, Ziyech'in 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
BU SEZON 4 MAÇ
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.
Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.
Haluk Yürekli'nin aktardığı haberde, Ziyech'in 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
BU SEZON 4 MAÇ
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.