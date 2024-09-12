Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber!

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Hakim Ziyech, 3 hafta sahalardan uzak kalabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber!
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12 Eylül 2024 15:29
Galatasaray'a Faslı yıldızı Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi...

Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.

Haluk Yürekli'nin aktardığı haberde, Ziyech'in 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.



BU SEZON 4 MAÇ

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi. 

 
 

 

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