Galatasaray'a güzel haber: Şampiyonluk yolunda eksiksiz kadro

Mayıs ayı yaklaştıkça Galatasaray şampiyonluk havasına iyiden iyiye giriyor.
Süper Lig'de son 12 maçını kazanan, Süper Kupa finalinden de hasarsız ve moralli çıkan sarı-kırmızılılarda eksik futbolcunun kalmaması da Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürüyor.
Şanlıurfa'da şampiyon gibi karşılanan Aslan'a taraftarın gösterdiği büyük sevgi ekstra motivasyon sağlamışa benziyor. Florya'daki idmanlarda rekabet de tavan yaptı.
Sağ bekte Serge Aurier, Barış Alper ve Kaan'la forma yarışına girmeye hazır. Zaha-Kerem, Mertens-Ziyech ve Nelsson-Sanchez rekabeti kızışmış durumda.
İKİ GÜN İZİN
Okan Buruk pazartesi günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde takımına iki gün izin verdi.
Sarı-kırmızılı takım zorlu deplasman için çalışmalarına cuma gününden itibaren devam edecek.
Süper Lig'de son 12 maçını kazanan, Süper Kupa finalinden de hasarsız ve moralli çıkan sarı-kırmızılılarda eksik futbolcunun kalmaması da Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürüyor.
Şanlıurfa'da şampiyon gibi karşılanan Aslan'a taraftarın gösterdiği büyük sevgi ekstra motivasyon sağlamışa benziyor. Florya'daki idmanlarda rekabet de tavan yaptı.
Sağ bekte Serge Aurier, Barış Alper ve Kaan'la forma yarışına girmeye hazır. Zaha-Kerem, Mertens-Ziyech ve Nelsson-Sanchez rekabeti kızışmış durumda.
İKİ GÜN İZİN
Okan Buruk pazartesi günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde takımına iki gün izin verdi.
Sarı-kırmızılı takım zorlu deplasman için çalışmalarına cuma gününden itibaren devam edecek.
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