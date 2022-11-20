Galatasaray'a gol makinesi!

Bu yüzden Haris Seferovic'le yollar ayrılacak. Hatta Portekiz gazetelerinin iddiasına göre İsviçreli, Dünya Kupası'ndan sonra İstanbul'a dönmeyecek.Galatasaray'a formaya uzak kalan bir başka forvet olan Gomis'i de sıkıntı bastı. Icardi'yi geçip forma giyeceğine olan inancını kaybeden Fransız golcü de devre arasında ayrılmanın planlarını yapıyor.Cimbom bu nedenle arayışlara başladı. İlk aday ise Brighton'da beklentileri karşılayamayan geçen yıl Belçika liginde harikalar yaratan Deniz Undav...Türk asıllı Alman futbolcu geçen sezon kiralık forma giydiği Union SG'de 41 maça çıkmıştı. Deniz Undav 27 gol, 13 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Brigton'un 7 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu İngiltere'de 10 maça çıktı. Deniz Undav bu maçlarda sadece 1 gol atabildi. Galatasaray, Deniz Undav'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.Deniz Undav'ın Brighton ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.