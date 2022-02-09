Galatasaray'a geri dönüş bileti

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da eski günlerini hatırlatan Emre Akbaba, Galatasaray'a dönüş biletini aldı.



Alanyaspor maçında oyuncuyu rakip olarak izleyen teknik direktör Torrent ise Emre Akbaba hakkındaki raporunu yönetime iletti.



Milli futbolcunun gelecek sezon G.Saray'da olması gerektiğinin altını çizen İspanyol hoca, yakın çevresine ise "Emre Akbaba bu takımda oynar" diyerek fikirlerini paylaştı.



29 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinde 21 maçta 10 gol atıp 4 asist yaptı.









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