Galatasaray'a Gedson Fernandes göndermesi

Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle Galatasaray ile gerilim yaşayan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferindeki gelişmelerin ardından olay yaratan paylaşımlar yaptı.Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Instagram'dan paylaştığı şarkı sözünde "İntikam güzel şey" ifadelerine dikkat çekti.Öte yandan Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katacağı Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralayacak olmaları hakkında da konuşan Tahir Kıran "Transferi 10 dakikada hallettim. Gedson'u Benfica'dan 6 aylık kiraladım. Sezon sonu oturup konuşuruz. Belki o da Rize'yi sever bizde kalır." açıklamasını yaptı.